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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يساعد فيتامين أ في استعادة حاسة الشم لمرضى كورونا

صدى البلد


تبحث تجربة طبية جديدة في المملكة المتحدة عما إذا كان يمكن إعطاء قطرات الأنف من فيتامين أ لمرضى كوفيد لاستعادة فقدان حاسة الشم ، وهو عرض شائع للعدوى ، والذي يعاني منه أحيانًا مرضى ما بعد كوفيد . تهدف التجربة التي استمرت 12 أسبوعًا من قبل جامعة إيست أنجليا (UEA) إلى مقارنة مجموعة من المتطوعين الذين يتلقون قطرات أنفية من فيتامين أ مع أولئك الذين يتلقون دواءً وهميًا من القطرات غير النشطة.

وفقًا للبيان الصحفي لفريق البحث ، أظهرت الأبحاث السابقة من ألمانيا "الفوائد المحتملة" لفيتامين أ في علاج فقدان الرائحة ، وقد تم تصميم التجربة "لاستكشاف كيفية عمل هذا العلاج للمساعدة في إصلاح أنسجة الأنف المتضررة من الفيروسات"

قال كارل فيلبوت ، الأستاذ الطبي في جامعة إيست أنجليا ، إن المتطوعين سيُجبرون على شم روائح مثل البيض والورود الفاسدة لإجراء "فحوصات خاصة للدماغ" لقياس ما إذا كانت الرائحة يمكن أن تصلح نشاط الدماغ وتكتشفه.

يقول الخبراء إن فيتامين أ ، أو الريتينول ، له مجموعة من الفوائد بما في ذلك الجلد وصحة العظام وحتى تحسين الرؤية . ذكرت دراسة شبكة JAMA في فبراير 1962 أيضًا كيف يمكن لفيتامين أ أن يساعد في استعادة حاسة الشم.

 

وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، يعد الفقدان المؤقت للرائحة ، أو فقدان الشم ، من الأعراض العصبية الرئيسية وأحد المؤشرات المبكرة والأكثر شيوعًا للإصابة بـ Covid. والجدير بالذكر أنه يعتبر مؤشرًا أفضل للعدوى من الأعراض الشائعة مثل الحمى والسعال. لكن الآليات الأساسية لفقدان حاسة الشم لدى مرضى Covid-19 لم تكن واضحة.


وفقًا للخبراء ، تم استخدام علاجات الفيتامينات لعلاج العديد من الأمراض لبعض الوقت. يدرك العديد من الأطباء الآن الاستخدامات المفيدة لمضادات الأكسدة والفيتامينات الأخرى لمجموعة متنوعة من الحالات ، غالبًا كعلاج تكميلي يصاحب الأدوية أو العلاجات الأخرى ، كما يقولون.

 

عندما يتعلق الأمر بفيتامين أ ، فإننا نستخدمه للحد من مضاعفات الأمراض مثل الملاريا ، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، والحصبة ، وللخصوبة ، والإسهال ، والبصر ، ونمو الطفل ، والاضطرابات الجلدية ، والالتهابات ، وأي حالة أخرى ، أوضح الدكتور شوشن باجاج ، مؤسس ومدير مجموعة مستشفيات أوجالا سيجنوس.

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