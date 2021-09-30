أخصائية تجميل تكشف تقنية حديثة لزراعة الشعر .. فيديو

قالت الدكتورة بدر يحيي أخصائية جراحة التجميل بعيادات جولد التخصصية، إن زراعة الشعر هي عملية توزيع الشعر بشكل متوازي في المناطق التي لا يوجد بها شعر في الرأس .



وأضافت بدر يحيي في حوارها مع الإعلامية أمينة شلباية في برنامج " في إيد أمينة " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" نقوم بزرع بصيلات الشعر التي تم أخذها من الشعر المتواجد في مؤخرة الرأس ويتم زراعته في المناطق التي لا يوجد بها شعر".

وتابعت بدر يحيي :" يتم استخدام تقنية حديثة وجراحة دقيقة في زراعة الشعر بطريقة احترافية وتلك التقنية تؤدي إلى نجاح عملية زراعة الشعر بنسبة 100% ".

واكملت بدر يحيي :" بواسطة التقنية الحديثة نستطيع أن نصل إلى جذر بصيلة الشعر الواحدة من اجل زراعتها في أماكن التي لا يوجد بها شعر ".

ولفتت بدر يحيي :" عمر الشعر الذي يتم زراعته يكون مماثلا لعمر الشعر الطبيعي، ولا يوجد اختلاف بين الشعر الطبيعي والشعر المزروع ".



