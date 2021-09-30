الوكالة المصرية للشراكة تحتفل بتخرج رابطة شباب الصفوة الأفارقة بمكتبة الإسكندرية

شارك الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، السفير محمد خليل، في الاحتفالية التى استضافتها مكتبة الإسكندرية بمناسبة تخرج شباب الصفوة الأفارقة الدارسين فى عدد من الجامعات المصرية.

حضر الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، حيث تناول الأمين العام فى كلمته الدور الذى تقوم به الوكالة فى دعم الدول الأفريقية ومحاور عملها المتنوعة فى بناء القدرات فى مختلف المجالات باعتبارها الأداة التنموية لوزارة الخارجية المصرية المعنية بدفع التعاون الجنوب جنوب، خاصةً تجاه الدول الأفريقية لدعمها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقى ٢٠٦٣.



استعرض الأمين العام أيضاً الأهمية التي توليها الوكالة للتعليم من خلال المنح الدراسية الجامعية ومنح الدراسات العليا التى تقدمها الوكالة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية المتميزة فى مختلف التخصصات.

وتتضمن على سبيل المثال كلية طب عين شمس وكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة بجامعة القاهرة، بجانب الجامعة البريطانية والجامعة الأمريكية، وجامعة سنجور بالإسكندرية، وذلك لما يمثله التعليم من قاطرة للتنمية ويساهم فى إيجاد أجيال جديدة قادرة على النهوض بدولها وتحقيق آمال الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أفضل.