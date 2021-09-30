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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرض مجلس جامعة بنها في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها مشروع إنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية”.

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ووجه الدكتور جمال سوسه الشكر للدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على دورهما فى توقيع بروتوكول البدء في تنفيذ المشروع  ، كما وجه الشكر للدكتور السيد علي القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ببنها المساهمة في إعداد الرسومات الخاصة بالمشروع.


واستمع المجلس الى شرح الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة حول طبيعة مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية والذي يأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية وفي ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل.


ويقام المشروع على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من ارضى و3 أدوار بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
من ناحية اخري أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على تطعيم الطلاب وجميع منسوبيها قبل بدء العام الدراسي الجديد.


جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال سوسه مجلس الجامعة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وشيرين شوقى أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.


وقال سوسه إنه تم تطعيم 20 ألف طالب على مستوى الجامعة بلقاح فيروس كورونا، مؤكدا أنه سوف يتم زيادة عدد النقاط الخاصة بالتطعيم بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ،  مشيرا الى أنه يمكن للطالب التسجيل في أي مكان والحصول على التطعيم من خلال المراكز المتنقلة.

جامعة بنها بنها محافظة القليوبية القليوبية رئيس جامعة بنها

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