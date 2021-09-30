السفير حسين هريدي يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها لاستقرار المنطقة

كشف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كواليس استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، لافتا أن اللقاء شهد ملفات حقوق الإنسان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في ليبيا وقطاع غزة وملف سد النهضة.

وأضاف السفير حسين هريدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس السيسي أكد على أهمية العلاقات التي تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد أحد دعائم استقرار الأمن في الشرق الأوسط.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، الملف الليبي يحظى باهتمام الإدارة الأمريكية وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من أجل استقرارها لافتا أن الموقف والمصري والأمريكي يتوافقان بشأن الخطوات التي تتخذها لليبيا من أجل إعادة إعمارها.