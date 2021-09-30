جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية : انطلاق حملة تطعيم للمنتسبين خلال أيام

تستعد جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية، التي تقوم على توفير الرعاية الكاملة للطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم الدراسة والتعلم.

قال الدكتور الدكتور طارق عبدالملاك عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بـ جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة تستعد لبدء الدراسة بالعام الدراسي الجامعي الجديد 2021 مع الحرص على تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وصرح الدكتور عبد الملاك فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الجامعة سوف تبدأ خلال الايام المقبلة حملة تطعيم كبيرة وموسعة لتطعيم جميع إعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الادرارين بالإضافة الى الطلاب، وان قبل بداية العام الدراسي سوف تكون جميع منتسبي الجامعة قد تم تطعيمهم بإلقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أن عملية التطعيم تأتى فى اطار الخطة الشاملة للدولة بحماية كافة مواطنيها، وتقليل فرص الإصابة بعدوي COVID-19، ووفقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة تطعيم جميع منسوبي الجامعات المصرية وطلابها.

تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي علي العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، والهندسية والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهى: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».