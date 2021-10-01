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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشكلة مزعجة تظهر في أجهزة آبل اللوحية iPad mini 6

جهاز iPad Mini 6
جهاز iPad Mini 6

بعد إطلاق آبل لجهاز iPad mini 6، في المتاجر الأسبوع الماضي، لاحظ المستخدمين في جميع أنحاء العالم  مشكلة مزعجة على شاشة الجهاز اللوحي مما تسبب في إحراج كبير لعملاقة التقنية الأمريكية حيث لم يمر على وجود التابلت في الأسواق سوى أيام.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac" التقني، عاني مستخدمي جهاز آبل iPad mini 6 من مشكلة تحدث عند تمرير النصوص أو الصور بشكل رأسي أو أفقي، وهي العملية المعروفة بـscrolling، يتأخر جانب واحد من الشاشة، ما يؤدي إلى إنشاء تأثير "تمرير هلامي" مزعج وغير مريح للعين.

 

 

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وأشارت عدة تقارير عن هذا الإصدار من آبل والمسمي iPad mini 6، حيث أصبح المستخدمون يعتقدون أنه من الممكن أن هذه التأثير قد يكون عطلا في الجهاز نفسه أو حتى خطأ برمجي.

وعلى الرغم من أن هذا التأثير كان يزعج العديد من المستخدمين، فقد صرحت شركة آبل Apple، أن تأثير "التمرير الهلامي" متوقع حدوثه تماما على شاشات LCD الكبيرة، حيث تزعم الشركة بأن لوحات LCD "تقوم بالتحديث سطراً بسطر"، مما يتسبب في تأخير بين السطور.

 

مواصفات جهاز آبل اللوحي iPad mini 6

 

زودت آبل جهاز iPad mini 6، بشاشة كبيرة من نوع LCD، بقياس 8.3 بوصة، تدعم التدرج اللوني الواسع وتقنية True Tone، ويمتاز التابلت بقارئ بصمات الأصابع Touch ID مدمجا في زر الطاقة أعلى الجهاز.

ويعمل جهاز iPad Mini 6، بواسطة معالج آبل A15 Bionic، الذي يعمل به هواتف آيفون 13، ويدعم الجهاز اللوحي شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية Wi-Fi 6، ويحتوي الجهاز على كاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل.

ويتوفر جهاز iPad Mini 6، بأربعة ألوان هي الوردي والفضي والبنفسجي والرمادي، ويدعم الجهاز اللوحي  القلم الرقمي Apple Pencil ، لتسجيل الملاحظات والرسم والكتابة بسهولة، والذي يتصل مغناطيسيا بالجهاز ويشحن لاسلكيا، ويتوفر طراز واي فاي بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7800 جنيه مصري).

آبل iPad mini 6 الجهاز اللوحي مشكلة Apple Pencil تمرير هلامي

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