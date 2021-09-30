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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة استخبارات إسرائيلية تنشر صور انفجار قاعدة صواريخ إيرانية سرية.. شاهد

صورة أرشيفية.. انفجار
صورة أرشيفية.. انفجار

أفادت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار كبير في منشأة لتصنيع الصواريخ في إيران، ونشرت الشركة الإسرائيلية صور التقطتها أقمار صناعية، تظهر أضرارا كبيرة لحقت بالمبني. 

 

وقالت شركة الاستخبارات الإسرائيلية الخاصة “ImageSat International”، إن الصور تظهر قاعدة صواريخ إيرانية سرية، تابعة للحرس الثوري، ونصف المبنى مدمر، وأضرار أخري في هيكل المبني.

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن اندلاع حريق في مركز أبحاث، تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران.

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ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، عن بيان للحرس الثوري أن حريقا شب مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران.

 

وأعلنت السلطات الإيرانية عن إصابة ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق.

 

 

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