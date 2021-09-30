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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضمن فعاليات اليوم الثالث.. منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه تشهد «مُتلازمة السعادة» بالشرقية|صور

منافسات بطولة الجمهورية
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية

على ملاعب الصالة الرياضية المُغطاة باستاد جامعة الزقازيق شهدت منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه، ظهور مُتسابقات «مُتلازمة داون»، بالإضافة إلى وجود «توائم» ضمن ألف لاعب ولاعبة هو عدد اللاعبين بمنافسات اليوم الثالث للبطولة التي تسدل الستار عن فعالياتها غدًا الجمعة.

 

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوى، وعناية وإشراف منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد سعيد أبوالنور، ومتابعة الكابتن مدحت هاشم رئيس اللجنة العليا للتسويق وتنمية الموارد.

 

وكان قد شهد اليوم الثاني للبطولة في بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه والمقامة على أرض الصالة المغطاة باستاد جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية للمرة الأولى في تاريخ المحافظة حيث تم إدراج منطقة الشرقية للكاراتيه ضمن خطة نشاط الاتحاد للبطولات التنشيطية، اشتعال المنافسات.

 

 يأتي هذا بعد عناء تكبّدته الأسر بالشرقية بمدربيها ولاعبيها من مشقة سفر وأموال للمشاركة في هذا النوع من أنشطة الاتحاد التي تتيح للاعبين مشاركة نظرائهم من اللاعبين على مستوى الجمهورية كتدريب عملي على المنافسة خارج إطار المحافظة، وكذلك الحصول على شهادة تحمل خاتم الاتحاد المصري للكاراتيه كجهة أعم وأشمل من مثيلاتها من البطولات التي تقام داخل المحافظة.

 

من جانبه قال الدكتور محمد سعيد أبو النور، رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه، إنه برعاية من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وإشراف من الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، استمرت منافسات البطولة لليوم الثاني على التوالي والتي من المقرر أن تسدل الستار عن فعالياتها غدًا الجمعة 1 أكتوبر .

 

وقدّم “أبو النور” الشكر للدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ومديرية الشباب والرياضة، والدكتور أشرف خطاب، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق، للتعاون المشترك بين هذه الجهات لإتمام نجاح بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه، بالإضافة إلى المجهود الملحوظ من قيادات الأمن والتعاون المشترك ما بين مديرية الأمن بالشرقية ومنطقة الشرقية للكاراتيه للحفاظ على الأمن العام خلال فعاليات البطولة. 

 

أضاف رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه أن فعاليات اليوم الثاني استمرت على نفس المستوى الذي يليق بلاعبي الكاراتيه المشاركين من جميع أنحاء الجمهورية حيث يصل عدد المشاركين بالبطولة لأكثر من 3000 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات بأعمار مختلفة، وذلك بمتابعة من الكابتن مدحت هاشم رئيس اللجنة العليا للتسويق وتنمية الموارد، وبحضور كل من الكابتن أسامة البدرى المدير التنفيذي للمنطقة، وعلى هانى المدير المالى لمنطقة الشرقية، والكابتن هيثم صبحى رئيس لجنة الحكام بمنطقة الشرقية للكاراتيه، والكابتن أحمد خليل رئيس لجنة التنظيم بمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى هاني حسين، مقرر اللجنة العليا للتسويق وتنمية الموارد، ومها الخطيب، عضو اللجنة العليا للتسويق وتنمية الموارد.

 

واختتم الدكتور محمد سعيد أبو النور، رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه، حديثه لـ “صدى البلد”، مشيدًا بالمستوى التحكيمي للبطولة وحُسن إدارتها بقيادة الكابتن هيثم صبحى، رئيس لجنة الحكام بمنطقة الشرقية، ومُساندة السادة الحكّام الدوليين الدكتور أحمد الألفى، والدكتور محمد هاشم، والكابتن محمود عرابى، والسادة حكام الاتحاد المصرى وحكام منطقة الشرقية للكاراتيه، وباللجنة الإعلامية برئاسة الدكتورة سوسن السيد. 

منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث

منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (47)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (47)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (41)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (41)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (1)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (1)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (38)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (38)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (2)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (2)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (3)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (3)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (4)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (4)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (7)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (7)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (8)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (8)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (6)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (6)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (9)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (9)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (10)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (10)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (17)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (17)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (11)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (11)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (12)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (12)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (24)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (24)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (13)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (13)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (14)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (14)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (46)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (46)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (15)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (15)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (16)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (16)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (18)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (18)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (19)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (19)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (20)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (20)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (21)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (21)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (22)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (22)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (26)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (26)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (23)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (23)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (29)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (29)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (25)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (25)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (27)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (27)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (28)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (28)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (30)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (30)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (31)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (31)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (32)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (32)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (33)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (33)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (34)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (34)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (35)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (35)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (36)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (36)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (37)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (37)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (40)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (40)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (39)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (39)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (42)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (42)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (44)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (44)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (43)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (43)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (45)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (45)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (48)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (48)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (49)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث (49)
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث
منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالشرقية ـ فعاليات اليوم الثالث
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