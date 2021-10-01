ميسي ينجو من عملية سطو.. وأزمة "بنزين" تضرب رونالدو

شهدت الساعات الماضية، نجاة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان من عملية سطو، في الفندق الذي يقيم فيه في العاصمة الفرنسية “باريس”، فيما فشلت سيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، في الحصول على البنزين، بعد انتظار دام نحو 7 ساعات.

وذكرت صحيفة “ ذا صن” البريطانية، أن الفندق الذي يقيم فيه ميسي تعرض للاقتحام من سطح المبني من قبل ملثمون، حيث تسلل اللصوص إلى إحدى غرفة كانت نافذتها مفتوحة.

وأضافت الصحيفة، أن عملية السطو، طالت الطابق الأعلى، من الجناح الذي يسكن فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث تعرضت 4 غرف للسرقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إحدى المقيمات في الفندق، اكتشفت في اليوم التالي، أنها فقدت قلادة ذهبية بقيمة 3000 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أقراط بقيمة 500 جنيه إسترليني، و 2000 جنيه إسترليني نقدًا.

كان ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما، من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقالات حر.

سيارة رونالدو تقضي 7 ساعات في الطابور دون الحصول على بنزين:

في سياق آخر، قضى سائق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ما يقرب من 7 محطات في طابور بمحطة للوقود بمدينة مانشستر، لتزويد السيارة بالوقود.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أن سائق كريستيانو رونالدو لم يتمكن من تزويد السيارة “بنتلي” بالبنزين، رغم الانتظار 7 ساعات في محطة الوقود.