صاحب أكبر تمثال لـ قط فرعوني من الخردة يكشف التفاصيل

روى إبراهيم صلاح، فنان تشكيل الخردة، تفاصيل عمله، موضحا:" في البداية احترفت العمل في مجال النحت على الجداريات ومن ثم النحت على الحديد والخردة، متابعا: فكرة النحت على الحديد صعبة للغاية، ولهذا قررت ان أحترف فن النحت على الحديد.



وأضاف "إبراهيم صلاح" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "نهاد سمير"، قررت أن استخدم الحديد لصناعة منحوتات خاصة بالتراث والهوية المصرية، منوها إلى أنه التحق بكلية الفنون الجميلة، وذلك لتطوير موهبة النحت لديه.



وفيما يخص نحته لأكبر تمثال فرعوني من الخردة، أشار إلى أنه اختار القط الفرعوني لتميزه من حيث الشكل، متابعا: استخدمت الدوائر الحديدية لتصنيع التمثال.



ولفت إلى أن تصنيع التمثال تطلب عمل مستمر لمدة شهر، منوها إلى أن العمل على التمثال مكان بمثابة تحدي كبير بالنسبة له.

