عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 3329 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني

حررت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ٣٣٢٩ مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم رفع ٤٥ سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع.

 

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق الإلكتروني مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف الملصق الإلكتروني مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

ترشيحاتنا

الدرجات النارية والسيارات القديمة.. تعديلات جديدة بقانون المرور تنتظر موافقة البرلمان

3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

الباليسايد الأعلى مبيعًا.. هيونداي تغير من خططها الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد

بث مباشر.. خطبة الجمعة بلغة الإشارة استجابة لـ صدى البلد

الأرصاد: أمطار على البلاد خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة

رمز التضحية والفداء.. وزير الأوقاف: علينا أن نفخر بجيل نصر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

المجتمعات العمرانية تحصل على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مجال تطوير العمران المستدام

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

هل يوجد خطورة من التطعيم بلقاحات كورونا والإنفلونزا معا؟| دراسة تجيب

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

تبدأ خلال ساعات .. سحب ترخيص المحلات المخالفة لمواعيد التوقيت الشتوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ