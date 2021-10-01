بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأحمدى بطنطا

نشرت الفضائية المصرية، بث مباشر ، لشعائر خطبة الجمعة من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، وموضوعها : " إعمال العقل في فهم النص .. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا ".

موضوع خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "إعمال العقل في فهم النص - الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا"، والتي يشهدها وزير الأوقاف ومحافظ الغربية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، بأداء خطبة الجمعة اليوم 1 أكتوبر 2021م .

وينقل التليفزيون المصري والإذاعة المصرية ، من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمناسبة عيدها القومي، وموضوعها : " إعمال العقل في فهم النص .. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا ".

ترجمة خطبة الجمعة

استجابة لمطلب “ صدى البلد “ أعلنت زارة الأوقاف أنه تم ترجمة خطبة الجمعة المقبلة والتي حدد موضوعها، بعنوان “ إعمال العقل في فهم النص” إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها .