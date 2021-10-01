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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة تهريب 19 ألف قرص مخدر عبر ميناء السلوم

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانى نشاط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول ") يعتزم القيام بتهريب كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات مستخدماً سيارة ، وقيامه بإعداد مخزن سرى لإخفاء المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلوم أمكن ضبطه حال إستقلاله السياره المشار إليها أثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم حيث ضبط بحوزته (19 ألف قرص "أبتريل" مخبأه بمخازن سرية بالسيارة - مبلغ مالى– هاتف محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قرص مخدر ميناء السلوم وزارة الداخلية العناصر الإجرامية ترويج المخدرات

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