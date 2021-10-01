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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيليه يخضع للعلاج الكيميائي .. تفاصيل الحالة الصحية للنجم الدولي

بيليه أسطورة كرة
بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية

غادر بيليه أسطورة  كرة القدم البرازيلية، مستشفى “ ألبرت أينشتاين” في مدينة ساو باولو، خلال الساعات الماضية، بعد استئصال ورم في القولون.

وأصدرت مستشفى ألبرت أينشتاين بيانا رسميا، أكدت فيه السماح لـ بيليه بمغادرة المستشفى، بعد استئصال ورم في القولون.

وأضاف البيان، أن بيليه سيخضع للعلاج الكيميائي، خلال الأيام المقبلة، بعد إزالة الورم.

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وبينما كان يجري بيليه بعض الفحوصات الروتينية التي أجلها بسبب وباء فيروس كورونا، اشتبه الأطباء في إصابته بورم في القولون، لذا تم إيداعه في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو منذ 31 أغسطس.

وأجرى بيليه عملية جراحية ناجحة في 4 سبتمبر الجاري لإزالة هذا الورم، وقضى عدة أيام في وحدة العناية المركزة، حيث تعافى بصورة جيدة من هذا المرض.

 بيليه يهنئ ميسي بعد تحطيم رقمه القياسي

في سياق آخر، هنأ بيليه، مؤخرا،  ليونيل ميسي  قائد منتخب الأرجنتين، بعد تحطيم رقمه القياسي كأفضل هدّاف في مباريات رسمية على مستوى منتخبات أمريكا الجنوبية.

وأشاد بيليه “خلال تواجده في المستشفى”، بالإنجاز الذي حققه نجم باريس سان جيرمان، والذي يرى أنه يمتلك موهبة "لا تًصدق".

وكتب النجم البرازيلي السابق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مرحبا ميسي. عذرا إن كنت أكتب لك متأخرا، ولكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لتهنئتك على رقم قياسي آخر حطمته في بداية هذا الشهر. موهبتك في كرة القدم لا تُصدق".

وأضاف بيليه: "أتمنى لك أن تحقق المزيد بجانب نيمار ومبابي".

وفي 9 سبتمبر الجاري أحرز ليونيل ميسي هاتريك مع منتخب الأرجنتين في لقاء بوليفيا الذي أُقيم ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 ليصل إلى هدفه رقم 79 في المباريات الرسمية مع فريقه الوطني، ليتجاوز السجل التهديفي لبيليه بإجمالي 77 هدفا، ليصير نجم الفريق الباريسي الأفضل تهديفيا في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية.

 

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