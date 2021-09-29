ابنة بيليه تعلن خروجه من المستشفى

أعلنت كيلي ناسيمنتو، نجلة الأسطورة البرازيلية بيليه، خروج والدها من المستشفى، بعد تعافيه من أثار جراجة استئصال ورم القولون الذي خضع لها مطلع هذا الشهر.

وكتب كيلي عبر حسابها الشخصي على موقع “ إنستجرام”:"وداعا يا البرازيل.. الآن بعد أن استعاد قوته وغادر المستشفى لمواصلة العلاج في المنزل ، أذهب بنفسي إلى المنزل لبدء نشر صور عملي ومدينتي والطعام والأطفال. والكلاب والدجاج.. شكرًا لكم مرة أخرى من أعماق قلبي للحب الذي تلقيته خلال الشهر الماضي ".

وبينما كان يجري بيليه بعض الفحوصات الروتينية التي أجلها بسبب وباء فيروس كورونا، اشتبه الأطباء في إصابته بورم في القولون، لذا تم إيداعه في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو منذ 31 أغسطس.

وأجرى بيليه عملية جراحية ناجحة في 4 سبتمبر الجاري لإزالة هذا الورم، وقضى عدة أيام في وحدة العناية المركزة، حيث تعافى بصورة جيدة من هذا المرض.

ورغم ذلك، وبعد أيام من نقله من وحدة العناية المركزة، عانى بيليه من حالة عدم استقرار في التنفس، ليُنقل بعدها إلى "العناية شبه المركزة"، بحسب التقرير الطبي الأخير.