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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. ردده قبل طلوع الشمس

دعاء قضاء أصعب الحوائج
دعاء قضاء أصعب الحوائج

دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. تظل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة خاصة في وقت الشدة والضيق والكرب، ولما لا وهو عز من قائل:" وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"، وعنه سبحانه وتعالى:" وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ".

 

دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. ولعل الإنسان يكون في أشد الاحتياج لعظيم يلبي له دعائه في أوقات تضيق عليه الأرض بما رحبت ويصعب عليه أن يخرج من حاله إلى حالة أفضل فيكون الرجوع إلى المولى عزوجل مطلوباً في تلك الأوقات وسط أماني للنفس بسرعة الاستجابة، ولهذا ورد عن الشرع الحنيف أدعية ونصوص تؤكد أن الدعاء عبادة من العبادات ولها أوقاتها التي يستجاب فيها وأنه مما يرد القضاء فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:" لا يرد القضاء إلا الدعاء".  

 

دعاء قضاء أصعب الحوائج

من الأدعية التي تساعد في قضاء أصعب الحوائج، ما يلي:

- لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

 

- «اللهم إنى أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يا رسول الله، إنى أتوجه بك إلى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى»، وإذا لم يستطيع الإنسان قول هذا الدعاء فعليه أن يحمد الله ويصلى على النبي ويدعو الله بقضاء حاجته وتكررها كثيرًا.

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دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. وللدعاء أوقات يستجاب فيها، حيث ورد بالسُنة النبوية الشريفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت له: «أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، وهناك ساعة في يوم الجمعة، فقد ذكر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها. رواه البخاري.

 

ومن أوقات استجابة الدعاء، عند وقوع المصيبة، فيستجاب الدعاء إذا وقعت مصيبة الدعاء بــ«إنا لله إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها»، وعن أوقات يستجاب فيها الدعاء، فقد أخرج مسلم في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها» رواه مسلم.

 

ويستجاب دعاء الناس بعد قبض روح الميت، ففي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» رواه مسلم، والدعاء مستجاب عند عيادة المريض، فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرتم المريض فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا سلمة قد مات، فقال لي: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة" قالت: فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدًا صلى الله عليه وسلم».

 

كما أن الدعاء مستجاب بعد زوال الشمس قبل الظهر، حيث إن من أوقات يستجاب فيها الدعاء، الدعاء مستجاب بعد زوال الشمس قبل الظهر فعن عبد الله بن السائب – رضي الله عنه أن رسول الله كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال : «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» رواه الترمذي وهو صحيح الإسناد انظر تخريج المشكاة، ومن أوقات يستجاب فيها الدعاء، دعاء الحاج في عرفة يوم عرفة مستجاب، فورد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

 

دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. ولاستجابة الدعاء شروط ينبغي على كل مسلم أن يعرفها فمنها الإلحاح على الله بالدعاء، لأن الله تعالى يحب أن يسمع صوت عبده، وأيضاً التحدث إلى الله في الدعاء من باب الفقر والذلة ، فالملك بيد الله والمسلم يخضع لله ويعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا لله سبحانه وتعالى، مع إعلاء شأن اليقين في استجابة الدعاء، فيقول النبي "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة".

 

كذلك يشترط لاستجابة الدعاء، هو استطابة المطعم والأكل من الحلال وألا يدخل جوفه أكلاً حراماً أو من مال حرام، فيقول النبي "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة"، وأخيراً عدم التعجل في استجابة الدعاء ، فيقول النبي "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجاب لي"، فعليه أن يعلم أن تأخير استجابة الدعاء هي حكمة من الله له.

 

دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات سؤالاً يقول: ما الذكر الذي يقال لقضاء الحاجة؟

 

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أمور من شأنها قضاء الحاجة ومنها صلاة الحاجة والتسابيح، والدعاء بما قاله سيدنا يونس عليه السلام:" لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ".

 

صلاة الحاجة

صلاة الحاجة، هي صلاة يتوسل بها الإنسان إلى الله تعالى لقضاء حوائجه وتفريج كروبه، وهى من النوافل، وقد اختلف الفقهاء في عدد ركعاتها فذهب الجمهور إلى أنها ركعتان، وذهب الحنفية إلى أنها أربع ركعات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين».

 

 

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