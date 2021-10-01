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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية الوزير .. رياضة كفرالشيخ تحتفل باليوم المصرى للشباب "صور"

جانب من الأنشطة والفعاليات
جانب من الأنشطة والفعاليات الرياضية

احتفلت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، باليوم المصري للشباب على مستوى الجمهورية، بمشاركة  مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و إشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبد الجابر، و مدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة الدكتور عبادة الجزار وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ،  أن الشباب له دور كبير في تنمية الوطن وقيادة المستقبل بفكر ورؤى جديدة، وان الدولة تولى اهتماما كبيرا بالشباب، تقديراً لما يملكونه من طاقات إبداعية كبيرة، واعتزاز بشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

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وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الاحتفال يجرى فى نهاية كل شهر بمشاركة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية عبر تطبيق زووم تشرف عليه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ،  وقد شهدت مشاركه كفرالشيخ إقامة المهرجان الكشفى بالبرلس بمشاركة الفرق الكشفية من مراكز الشباب، حيث أقيمت الفعاليات الرياضية من مباريات كرة القدم ، تنس الطاولة والعاب شد الحبل والاحتفالت الترفيهية للأطفال والشباب المشاركين من أعضاء مراكز شباب  قلين ، شباس عمير ، صروة ، بيلا، ومركز شباب برج البرلس.

جاء ذلك الاحتفال بمتابعة صبحى عبد العزيز مدير إدارة الشباب و الدكتور فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات، ومتابعة تنفيذ رمضان عبد الغنى مسؤل النشاط الكشفي بالمديرية،و عبد الفتاح الوكيل منسق المبادرات الشبابية ، رشا محيى الدين، مدير العلاقات العامة والإعلام، و شريف السواق مسؤل الربط الالكتروني بالمديرية، تنفيذ مسئولى الربط الالكتروني ومديرى مراكز الشباب، يتابع التنفيذ السادة مديرى الإدارات الفرعية المشاركة.

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