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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مداهمة سوق الجمعة بـ حملة لضبط مافيا الحيوانات البرية .. شاهد

التماسيح
التماسيح

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بحي الخليفة بمشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية و شرطة المرافق والطب البيطرى وحى الخليفة بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة بعد نشر بعض الصحف الورقية والمواقع الالكترونية منذ أيام تحقيقاً صحفياً عن مافيات بيع الحيوانات البرية بسوق الجمعة ،فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية  بحماية ومنع تداول أو بيع الحيوانات البرية أو الاتجار بها .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم بالفعل اليوم الجمعة شن حملة مكبرة من كافة الجهات المعنية بالقاهرة على سوق الجمعة  وتم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية ، حيث تم ضبط عدد 8 من الثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف ، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

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وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه بتوقيع الكشف الطبى من مسئولى الطب البيطرى واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التى عثر عليها حالتها سيئة وتم وضعها فى أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين وتم تسليمها الى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد وزير التنمية المحلية ، أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لغلق سوق الجمعة والتنبية على مسئولى حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أى مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ، بالاضافة إلى التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية فى تلك المنطقة لمنع تكرار الواقعة .

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القاهرة وزير التنمية المحلية سوق الجمعة التونسي السيدة عائشة الثعابين تماسيح

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