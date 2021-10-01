سفير الصين بالقاهرة يزف بشرى لشعب مصر بشأن لقاح كورونا

قال السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشانج إن الصين قدمت لمصر في الوقت الحالي ثلاث دفعات من لقاح كوفيد -19 يصل الإجمالي إلي مليون جرعة، موضحا :"في المستقبل القريب، سنقدم أيضًا دفعة جديدة من 2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا للمساعدة في تلبية احتياجات الجانب المصري.في الوقت الحالي".

وتابع سفير الصين فى حوار خاص لـ صدى البلد بمناسبة لذكرى الثانية والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية - ينشر لاحقا كاملا- منذ السنوات 65 المنصرمة، تقدم التعاون بين الصين ومصر في شتى المجالات بشكل معمق وشامل، بما يخلق نموذجا ناجحا يحتذى به في التعاون الجنوبي - الجنوبي.

وأوضح أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لمصر للسنوات الثماني المنصرمة منذ 2013، وتعد الاستثمارات الصينية في مصر أنشط ونموها أسرع. في عام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين الصين ومصر 14.53 مليار دولار أمريكا بزيادة 10.1%، وزادت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر 190مليون دولار بزيادة كبيرة بلغت 83.4%.

وأوضح سفير الصين لـ صدي البلد :في الوقت الراهن، نشهد المواءمة العميقة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030. قد استكمل بناء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني باعتباره أطول برج في إفريقيا في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحقق مشروع خط سكة الحديد الخاص بمدينة العاشر من رمضان تقدمات أولية، اختبرت السيارة الكهربائية المصنعة في إطار التعاون الصيني المصري على الطريق، بدأ إنشاء مجمع المباني الشاهقة في مدينة العلمين الجديدة بأفكار مبدعة. تم إنشاء معهدي كونفوشيوس خلال السنة الجارية، وحقق التعاون بشأن إدراج تعليم اللغة الصينية في المدارس الابتدائية والثانوية المصرية تقدما كبيرا".