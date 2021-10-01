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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بيت الزكاة والصدقات يوفر العلاج البيولوجي لأكثر من 500 حالة من مرضى الروماتويد

مساعدات بيت الزكاة
مساعدات بيت الزكاة

تمكن بيت الزكاة والصدقات المصري من توفير العلاج  لأكثر من ٥٠٠ حالة من مرضى الروماتويد المستحقين للزكاة غير المشمولين بالتأمين الصحي وغير  القادرين على تحمل نفقات العلاج.

كما عقد بيت الزكاة والصدقات اجتماعا مع رؤساء أقسام أمراض الروماتيزم والمناعة والطب الطبيعي والتأهيل في الجامعات المصرية والتي ضمت كلا من جامعة الأزهر، وجامعة القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، وأسيوط، والإسكندرية.

وتم خلال الاجتماع وضع الإستراتيجيات الجديدة لمبادرة علاج مرضى الروماتويد ومناقشة إنجازات وتحديات المبادرة السابقة، خاصة أن العلاج البيولوجي تكلفته عالية بالمقارنة بالعلاج العادي، وذلك بهدف علاج كل الحالات غير القادرة من مرضى الروماتويد.

ويقوم بيت الزكاة بتقديم خدمات صحية للمستحقين من خلال برنامج  "صحة"  لرعاية المرضى، وهو أحد البرامج الرئيسية لبيت الزكاة، ويندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، وذلك سعيًا من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.

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