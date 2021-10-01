عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة .. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جدبدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا منصور بإطلالة كاجول مرتدية قميص مكشوف البطن وبنطال جينز ممزق، مما أثار إعجاب متابعيها.

وكشفت الفنانة رانيا منصور عن الشخصية التى تقدمها خلال أحداث مسلسل «السيدة زينب»، للفنانة القديرة سوسن بدر وآخرين، والذى ينتمى إلى الأعمال الممتدة التى تصل إلى 60 حلقة.

شخصية الفنانة رانيا منصور في مسلسل السيدة زينب

وأكدت رانيا منصور أنها تقدم شخصية تدعى ليلى، وهى بنت وحيدة ووالدها متوفى، بينما والدتها اسمها قدرية، والتى تجسدها  الفنانة دينا، فهى تقطن فى إحدى الحارات الشعبية فى منطقة السيدة زينب والتى تدور حولها الأحداث.

وقالت رانيا إنها في المسلسل من خلال نظراتها التلقائية تجذب أغلبية الشباب وكبار السن لها، مؤكدة أن ذلك هو سبب جمالها الفائق الذى تكتمل عناصره بالأنوثة الطاغية، والصوت الناعم والأسلوب المرن فى الحديث مع الجميع، فيؤدى هذا إلى دفع الرجال للانجذاب نحوها بكل سهولة فتغار منها النساء فتشتعل النار بينهن.

وأضافت أن لديها تطلعات إلى أن تخرج من هذه الحارة الشعبية، لرسم طموحات وأحلام في خيالها للوصول لها لكى تستطيع تحقيقها وغيرها من الأحداث التى سترونها أثناء المشاهدة.

وأشارت رانيا إلى أن تصوير العمل انتهى أكثرخد من نصفه تقريبًا، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا فى تلك المنطقة فى إطار إجتماعى، وسوف يذاع على الشاشة الذهبية أوف سيزون على أحد القنوات الفضائية.

وأعربت رانيا عن سعادتها بهذا العمل، مشيرة إلى أن هذه الحدوتة بالنسبة لها تجربة جديدة ستظهر فيها بشكل مختلف، عما ظهرت به من قبل، معربة عن أمنياتها بأن ينال دورها إعجاب الجمهور عند طرحه.

أبطال مسلسل السيدة زينب

جدير بالذكر أن مسلسل "السيدة زينب" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، ورانيا منصور، والفنانة الاستعراضية دينا، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى. 

آخر أعمال رانيا منصور

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، كانت مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة “شاهد نت” الإلكترونية.


مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

رانيا ممنصور تتألق في احدث ظهور إطلالة جذابة أحدث ظهور مسلسل السيدة زينب

ترشيحاتنا

خسائر فادحة للحوثيين.. بيان مهم من الجيش اليمني

شوقي غريب: التاريخ يتكلم عني .. علاقتي بـ أسامة عبدالكريم مميزة.. وهذا السؤال للمعارضين | حوار

في عيد ميلاده السابع والعشرين.. ماذا قدم تريزيجيه مع أستون فيلا؟

السيسي يتفقد أعمال توسعة الدائري ومحاور بمنطقة مطار القاهرة |فيديو

10 لاعبين.. تعرف على المستبعدين من قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا

متحدث الرئاسة ينشر خرائط مخطط محيط شيراتون ومشروع المحور الموازي لطريق السويس..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

توجيهات حكومية بـ تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بكل حزم

اجتماع عاجل بين التعليم والصحة الثلاثاء لتفعيل خطة مكافحة كورونا في المدارس

برلماني: زيادة أسعار البنزين في مصر لن تتخطى الـ 25 قرشا

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

وقف الرواتب أبرزها .. 3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

مرتضى منصور يخوض سباق انتخابات الزمالك

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

فيديو

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ