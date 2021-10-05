فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وأهمل مبارك عائلته.. تفاصيل

رأفت الهجان .. أو رفعت على الجمال ، مسيرة بطولية كبيرة انتهت بتحقيق النصر لمصر في حرب أكتوبر عام 1973، فعلى مدار 20 عاما تمكن الجاسوس المصري رفعت على الجمال الشهير بـ رأفت الهجان من خداع الموساد الإسرائيلي والتقرب من قيادات المخابرات الإسرائيلية وخداعهم بمعلومات مغلوطة عن الحكومة والمخابرات المصرية، لنتمكن في نهاية الأمر من تحقيق انتصار أكتوبر.



رأفت الهجان هو الاسم الحركي للمواطن المصري رفعت علي سليمان الجمال (1 يوليو 1927 - 30 يناير 1982) الذي وحسب المخابرات العامة المصرية رحل إلى إسرائيل بتكليف من المخابرات المصرية في إطار خطة منظمة في يونيو عام 1956 وتمكن من إقامة مصالح تجارية واسعة وناجحة في تل أبيب وأصبح شخصية بارزة في المجتمع الإسرائيلي وحسب الرواية المصرية فإن رأفت الهجان قام ولسنوات طويلة بالتجسس وإمداد جهاز المخابرات المصري بمعلومات مهمة تحت ستار شركة سياحية داخل إسرائيل حيث زود بلاده بمعلومات خطيرة منها موعد حرب يونيو لسنة 1967 وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر سنة 1973 بعد أن زود مصر بتفاصيل عن خط برليف. أحدثت هذه الرواية والعملية هزة عنيفة لأسطورة تألق الموساد وصعوبة اختراقه، وتم اعتبار الهجان بطلًا قوميًا في مصر عمل داخل إسرائيل بنجاح باهر لمدة 17 سنة وتم بث مسلسل تلفزيوني عن حياة الهجان وقام بتمثيل دوره الممثل المصري محمود عبد العزيز

مكافأة السادات لـ رأفت الهجان

قدم الرئيس الراحل محمد أنور السادات لـ رأفت الهجان (رفعت الجمال) مكافأة كهدية قدرته وتمكنه من خداع الموساد الإسرائيلي على مدار 20 عام، عبارة عن حق التنقيب عن الغاز والبترول في الصحراء الغربية مقابل 150 ألف دولار فقط بدلاً من مليون، وذلك وفقًا لما تحدث به الفنان إيهاب نافع، في كتابه " لعبة الفن والمخابرات"،حيث كان على علاقة وثيقة برأفت الهجان وكان حلقة الوصل بينه وبين السلطات المصرية.

وصية السادات للهجان وتجاهل حسني مبارك

كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات قد طلب من السيدة فالترواد بيتون، زوجة الجاسوس المصري الراحل رأفت الهجان ( رفعت الجمال) إخطاره إذا تعرضوا لأي مشكلة، وعند وفاته، وعلى الهجان بالأمر أخبر زوجته ألا تقلق حيال الأمر، فإن الرئيس حسني مبارك سيخلفه وسيكون في عونك، لكنها أكدت على أن هذا لم يحدث وأن الرئيس الراحل مبارك لم يهتم بالأمر، وذلك خلال لقائها بقناة مصرية.

وللمزيد حول التعرف على رحلة رأفت الهجان .. تابع الفيديو جراف التالي: