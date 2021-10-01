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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس فني صيانة استولى على 750 ألـف جنيه بإيصالات مزورة في القليوبية

متهم - صورة أرشفية
متهم - صورة أرشفية

قررت نيابة القليوبية حبس فني بشركة ماكينات عد النقود 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة استيلائه على مبالغ مالية من العملاء بزعم إجراء عمليات صيانة للماكينات وأنه مفوض من قبل الشركة بموجب مستندات مزورة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة صحة الواقعة، أن وراء إرتكاب الواقعة فني صيانة بإحدى الشركات مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، حيث استغل طبيعة عمله بالشركة كفني صيانة وعلمه بالشركات الخاصة التي تم توريد ماكينات لها وقام بإجراء الصيانة للعملاء خلسة دون علم مسئولي الشركة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تحصل منهم على مبالغ مالية بموجـب فواتير تحصيل مزورة نظير التعاقدات والصيانة الدورية وبدل الانتقالات متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي فى تزوير الفواتير والمحررات المنسوبة للشركة مقر عمله، ومهرها بأختام مقلدة لذات الجهة.

كما تبين أن الشركة كلفت المتهم بالتوجه إلى عملائها لتجديد تعاقداتهم بشأن الصيانة السنوية للأجهزة المباعة لهم من الشركة، وزعم المتهم عدم رغبة العملاء فى تجديد تلك التعـاقـدات السنوية حيث تمكن المتهم  مـن خلال نشاطه الإجرامي من الإستيلاء على مبالغ مالية بإجمالى 750 ألـف جنيه من عملاء الشركة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأضاف بقيامه بتزوير المحررات والمستندات بإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط بمسكنه.

وكانت أجهزة أمن القليوبية ضبطت المتهم بمقر الشركة وبإرشاده أمكن ضبط المحررات المزورة بمحل سكنه عبارة عن كمية كبيرة من فواتير تحصيل نقدية منسوبة للشركة خالية البيانات ومعدة للتزوير وتقارير صيانة وإصلاح وتشغيل مزورة بالكامل وعقود الصيانة ومقايسات أعمال وشهادات ضمان وأوراق إسترداد مصاريف انتقال وأوراق عليها إسم وشعار وبيانات الشركة خالية البيانات و4 أكلاشيهات بإسم الشركة ولاب توب  وطابعة،  وبفحص جهاز اللاب توب تبين وجود صور من المستندات المضبوطة وبرنامج تعديل الصور.

من ناحية أخرى أمرت نيابة شمال القليوبية بحبس تشكيلا عصابيا يضم 6 أشخاص بتهمة سرقة سيارة محملة بالماشية على طريق الزقازيق – بنها بعد أن أطلقوا الرصاص على قائدها وأصابوه وأرشدوا عن السلاح والسيارة ورؤس الماشية وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي قسم ثان بنها إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية مصاب بكسر بالساق إدعاء طلق ناري.

أخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن وبسؤال شقيق المصاب أفاد بأنه أثناء سيره برفقة المصاب بسيارة نقل محملة برؤوس ماشية بطريق الزقازيق – بنها فوجئا بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي أحدهم يحمل بندقية آلية بإعتراض طريقهما وإجبارهما على الترجل من السيارة ولدى مقاومة المجنى عليه لهم أطلق أحدهم عيار ناري فأحدث إصابته واستولوا على السيارة ورؤوس الماشية.

القليوبية طوخ مديرية امن القليوبية مدير أمن القليوبية النيابة العامة

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