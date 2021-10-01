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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مينا مسعود يكشف مصير الجزء الثاني من فيلم Aladdin

مينا مسعود
مينا مسعود

كشف الفنان المصري العالمي مينا مسعود عن  مصير الجزء الثاني من فيلم Aladdin، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول حين عُرض عام 2019.

وأكد مينا مسعود أن الجزء الثاني من الفيلم مازال في مرحلة الكتابة والإعداد وأن تأخير طرح الفيلم يرجع الى تفشي فيروس كورونا والقيود التي فرضتها الدول لمواجهة الجائحة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Screen Rant

الجزء الأول من فيلم Aladdin حصد إعجاب الجمهور في مختلف دول العالم، وهو من بطولة مينا مسعود، ويل سميث في دور الجني كذلك نعومي سكوت في شخصية ياسمينا حبيبة علاء الدين.

مينا مسعود بصورة جديدة :

شارك الفنان مينا مسعود صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر فيها بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدى بدلة سوداء، ونال إعجاب جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكشف مينا مسعود عن بوستر دعائي لفيلمه الجديد "في عز الضهر" الذي يقوم بتصويره في مصر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق مينا مسعود: "كان حلمي أن أعود إلى مصر وأعمل مع الفنانين الموهوبين.. أشياء رائعة قادمة".

وكشف الفنان مينا مسعود عن الأسباب التي حمسته للتواجد في السينما المصرية من خلال فيلم "في عز الضهر".

وقال في تصريحات لـ صدى البلد" إنه ينظر دائما في أي عمل للشخصية التي يقدمها، ولفت إلى أن حمزة في فيلم "في عز الضهر" قريب منه، موضحا أن بينهما صفات مشتركة، حيث إن حمزة ولد في مصر وتركها ثم عاد إليها مثله تماما.

ولفت إلى أنه رأى أعمال للمخرج مرقس عادل وأعجبه كثيرا ووجد فيه شابا متحمسا للعمل، كما أشار إلى أنه ينظر إلى تفاصيل بعينها في العمل.

وأوضح مينا أنه أحب فريق العمل المتواجد معه في الفيلم سواء كان هنا الزاهد وغيرها، وتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وكان مينا مسعود قد ألغى متابعة الفنانة هنا الزاهد على انستجرام ؛ وذلك بعد اعتذارها عن فيلم في عز الضهر التى كانت ستشاركه فيه البطولة ومازال حتى الان لم ينتهى من تصويره .

 

مينا مسعود فيلم Aladdin الجزء الثاني الجزء الأول من فيلم Aladdin الفنان المصري العالمي مينا مسعود

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