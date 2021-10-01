سامح شكري: خروج القوى الأجنبية الهدف الرئيسي للِيبيين

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الهدف الرئيسي للليبيين؛ هو خروج القوي الأجنبية، حافظا علي استقرار وأمن بلادهم.

وأوضح سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: "لا يمكن أن يقبل الشعب الليبي بوجود مليشيات أجنبية تنتقص من حقه في إدارة موارده".

وأوضح وزير الخارجية: "قرار مجلس الأمن المعني، حدّد ضرورة رحيل كل القوى الأجنبية، وهي كل القوى ما عدا الليبية التي تمثّل القوة الشرعية الوحيدة".

وأكمل سامح شكري: "تم تأكيد هذا الأمر في قمة برلين، واجتماعات دول الجوار، وهذا الأمر ركن أساسي يتم التركيز عليه في كل محفل دولي".