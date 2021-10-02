أبرزهم الزعيم عادل إمام.. ساحرة التيك توك تكشف عن ردود أفعال الفنانين معها

قالت نانسي زيدان،" ساحرة التيك توك إنني أحب أن أشاهد أفلام “ديزني”، مؤكدة أنني سعيت لتجربة شخصية من شخصيات ديزني، وقمنت بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

وأضافت نانسي زيدان، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، أنني قمت بعمل وتقليد لجميع شخصيات “ديزني”، مشيرة إلى أنني بعد ذلك توجهت لعمل شخصية الفنان محمد رمضان، وقمت بأدائها وعملها في شهر.

وتابعت نانسي زيدان، أنني كنت سعيدة ومسرورة بردود الأفعال الرائعة من الفنانين الذين قمت بتقليديهم، مؤكدة أنني أحاول تقديم الأفضل.

أنه كان سعيد

وأشارت ساحرة التيك توك إلى أنني قمت بعمل فيديو للزعيم عادل إمام، مؤكدة أنه كان سعيد، واعتبرها إشادة كبيرة وكانت الأصعب بالنسبة .