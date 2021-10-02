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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتخطفت من المستشفى

بعد 36 سنة.. عمرو الليثى يعيد إيمان لأهلها على الهواء

إيمان وعائلاتها
إيمان وعائلاتها

فاجأ الإعلامى عمرو الليثى أحد ضيوفه "إيمان" والتى كانت تعيش مع أسرة غير أسرتها بأن والديها الحقيقيين يبحثون عنها منذ أعوام وأن لها شهادة ميلاد بإسم فتحية ، كما طلب منهم الحضور ليتقابلوا مع إيمان بعد اختطافها منذ 36 عامًا.

 

وبكت ضيفة البرنامج "إيمان خلال لقاؤها ببرنامج "واحد من الناس " والمذاع عبر فضائية "الحياة " قائلًة :" لا استحالة أنا ماليش أهل ..أنا شوفت الذل ".

 

وأشار إبراهيم "والد إيمان " إلى أن ابنتها اتخطفت من أمها فى المستشفي بينما هو كان فى الجيش ، لذا أول ماحضر وجد أن ابنته اختفت من المستشفى ، موضحًا أنه لديها أخ تؤام ولد فى نفس اليوم .

 

 ذهبت إلى المستشفى لتكشف على ابنتها "إيمان 

وأوضحت "والدة إيمان " أنها ذهبت إلى المستشفى لتكشف على ابنتها "إيمان " وعندما كانت تقف لتحصل على العلاج تركت ابنتها مع إحدى الفتيات وعندما عادت لم تجد ابنتها ولا تلك الفتاة     

 

عمرو الليثي إيمان ب واحد من الناس أنا شوفت الذل اختفت من المستشفى

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