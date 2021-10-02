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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هنا عاشت سيدة الشاشة.. قصة شقة فاتن حمامة بالزمالك المعروضة للبيع | صور

فاتن حمامة وابنتها
فاتن حمامة وابنتها

هنا عاشت فاتن حمامة ، في شقة بسيطة بدأت فيها حياتها الفنية مع النجم الراحل عمر الشريف، في حي الزمالك وجهة النجوم، حيث الأناقة والرقي والصباحات الهادئة مع منظر النيل تمنحها سلاماً داخلي كل صباح، لتقضي بها عدة سنوات قبل أن تتركها وتستكمل حياتها بمنزل آخر ، لكن ظلت شقة فاتن حمامة بالزمالك ذكرى لا تنساها خاصة حيث كانت شهادة على أجمل سنوات عمرها وشبابها وحبها مع عمر الشريف .

خبر مفاجئ نٌشر أمس في جريدة الأهرام ، للإعلان عن بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك بمزاد علني نهاية الشهر الجاري، وجاء نص الإعلام كالأتي :"  تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري تسهيلات في السداد جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة" .

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في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

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مؤكد أنها فرصة لا تعوض شراء شقة بتلك المواصفات وعاشا بها الثنائي الأشهر في السينما المصرية فاتن حمامة و عمر الشريف ، وبحي راقي يتمنى الكثير أن يقطن به، وفي عمارة سكنية شهيرة سكنها عدد كبير من النجوم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي . 


كما أن عمارة ليبون واحدة من أشهر العمارات في القاهرة، سكنها عددا كبيرا من نجوم الفن، مثل الفنانة شريهان والفنانة سامية جمال والفنان فريد الأطرش والفنان محرم فؤاد.  

 

شقة فاتن حمامة بالزمالك شهدت على اللحظات الأكثر سعادة وحب وانطلاقة فنية في حياتها، كما عاشت فيها فاتن سنوات زواجها من عمر الشريف لذا فهي تحكي تاريخ قصة الحب الخالدة التي لم ينساها الجمهور حتى بعد وفاتهما ، وتحمل كل جدرانها و أركانها تفاصيل ومشاهد حياتهما اليومية .

تبلغ مساحة شقة فاتن حمامة بالزمالك 485 مترا، وتطل على النيل وحديقة الأسماك بشارع الجبلاية في الزمالك، وتقع تحديداً في عمارة ليبون الشهيرة وجهة النجوم ، وتقع شقة فاتن حمامة  في الطابق الثاني عشر، وهي عبارة عن فيلا صغيرة مكونة من طابقين، وكانت تخصص غرفة لابنتها نادية ذو الفقار ابنتها من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وغرفة ثانية لابنها طارق من الفنان عمر الشريف .

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