10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة رعب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد توثيق مشاهد لمجمع سكني أمريكي غريب يحتوي على شرفات تطل على الردهة الرئيسية في الداخل.

نشر طالب أمريكي طب من بلاكسبرج بولاية فرجينيا ويدعى «راشيل» مقطع فيديو مخيف لمنزل غريب في بلده على تطبيق.

وعلق على المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر من 3.6 مليون مرة قائلًا: "هذا أغرب مجمع سكني رأيته في حياتي".

تحتوي الردهة على 10 شرفات (بلكونات) - خمس على كل جانب - وكلها تواجه بعضها البعض، والأغرب أن المبنى لا يمتلك منافذ أخرى.

شعر بعض المشاهدين بالفزع التام من التصميم، مدعين أن القضبان الموجودة على الشرفات تجعلها تبدو وكأنها سجون صغيرة - أو شيء خارج من فيلم رعب.

حصل منشور راشيل على أكثر من 400000 إعجاب وما يقرب من 10000 تعليق، حيث اتفق العديد من المشاهدين على وصف المبنى بأنه "غريب جدًا".

ورجح أحد المستخدمين أن المبنى قد صمم بهذا الشكل لعدم وجود نوافذ طوارئ تمكن السكان من الهرب عند حدوث حريق، لذا فإن تلك النوافذ مصممة للقفز السريع، ولكنه مازال أمرًا غير منطقيًا تشييد مبنى كامل من دون نوافذ.

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