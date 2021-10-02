أخبار التكنولوجيا.. نوكيا تطرح لابتوب Purebook X14 الجديد.. سامسونج تقدم هاتفها الأنيق Galaxy M52 5G

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

يبدو أن شركة نوكيا الفنلندية العريقة قررت دخول تحدي جديد، بعدما كشفت عن حاسبها المحمول الجديد “لابتوب”، والذى يحمل إسم Purebook X14 ذو المعالج Intel Core i5 من الجيل الحادي عشر الحديث.

تسعي شركة “فيسبوك” بشكل مكثف لدمج منصاتها دوماً، وهو الأمر الذى اتضح بشدة مع ميزة محادثات جماعية أطلقتها تضم مستخدمي "ماسنجر" و"إنستجرام" فى مكالمة واحدة.

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفها الجديد الأنيق Galaxy M52 5G من الفئة المتوسطة بالأسواق العالمية، بعدما طرحته أولاً فى بولندا ثم الهند، ليصيح متوفراً بباقي الدول.

أعلنت أخيراً شركة “آبل” الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم إتاحتها الحجز المسبق لساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 7 الأسبوع المقبل تحديداً فى 8 أكتوبر الجاري.

قررت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم إيقاف خدمة عرض الإعلانات من تطبيقات الصحة و الدفع Samsung Health and Samsung Pay apps.

من حين لأخر تكشف شركة “آبل” الأمريكية عن بعض العروض الحصرية على هاتفها الذكي الأشهر فى العالم “آيفون” من خلال موقعها الرسمي، و من بين أحدث العروض خصم على هاتف iPhone 11 Pro Max بقيمة 3600 جنيه.