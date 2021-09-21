نوكيا تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Nokia G50 5G.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة نوكيا الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Nokia G50 5G ليكون في 6 أكتوبر المقبل، كما ستصدر الشركة مع الهاتف خلال حدث كبير ستنظمه في فنلندا، أول جهاز تابلت لها منذ 2014، وهو تابلت Nokia T20 .

وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Nokia G50 5G سيكون من فئة الهواتف المتوسطة وسيصدر بسعر محتمل يتراوح ما بين 300 إلى 316 دولار أي ما يعادل 4 آلاف و 900 جنيه مصري.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia G50 5G

ويأتي هاتف نوكيا Nokia G50 5G، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.82 بوصة، وبجودة عرض 720 × 1640 بكسل، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، وحواف سفلية بارزة، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف، وسمك 8.8 ملي، كما يزن 190 جرام.



ويقدم هاتف نوكيا Nokia G50 5G ، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة (f / 1.8)، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة (f / 2.2)، بالإضافة إلى مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة (f / 2.4)، وبالنسبة للكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 8 ميجابكسل، لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.



ويحتوي هاتف نوكيا Nokia G50 5G ، على بطارية تبلغ قوتها 4850 مللي أمبير في الساعة، ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، وسيتم تشغيل الهاتف الذكي بنظام التشغيل أندرويد 11.



وسيعمل هاتف نوكيا Nokia G50 5G بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، مع 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي ، إلى جانب ما يصل إلى 512 جيجابايت من التخزين الداخلية.