سامسونج تحذف الإعلانات من هذا التطبيق .. تفاصيل

قررت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم إيقاف خدمة عرض الإعلانات من تطبيقات الصحة و الدفع Samsung Health and Samsung Pay apps.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، بدأت سامسونج حملتها التدريجية لوقف الإعلانات فى أغسطس الماضي، وبالفعل بدأت هوات سامسونج بكوريا الجنوبية خالية تماماً من الإعلانات.

و كان للأمر مردوداً واسعاً بين مستخدمي تطبيق الدفع الخاص بسامسونج، لتنهال التعليقات على المنتديات الخاصة بالموقع الرسمي للشركة عن تحسن تجربة إستخدام التطبيق بشكل كبير عن السابق.

جدير بالذكر أن صورة مسربة لبطارية الهاتف المنتظر Samsung Galaxy S22، كانت قد كشفت عن سعتها التي تبلغ 3700 مللى أمبير، وهي أصغر حجماً من نظيرتها المتواجدة فى الإصدار الحالي Samsung Galaxy S21 ذات سعة 4000 مللى أمبير.

وفسر الخبراء أن السبب الواضح لتقليل حجم البطارية، لإتاحة مكان مناسب لقلم سامسونج S Pen، مثلما عهدنا في هواتف جلاكسي نوت الشهيرة.

كما كشفت التسريبات عن سرعة شحن النسخة العادية من سامسونج Samsung Galaxy S22 و هي 25 وات، بينما نسختي Plus و Ultra بسرعة شحن 45 وات.