عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك يوضح ميزة مكالمات جديدة تجمع بين ماسنجر و انستجرام

فيسبوك
فيسبوك

تسعي شركة “فيسبوك” بشكل مكثف لدمج منصاتها دوماً، وهو الأمر الذى اتضح بشدة مع ميزة محادثات جماعية أطلقتها  تضم مستخدمي "ماسنجر" و"إنستجرام" فى مكالمة واحدة.

و بحسب موقع “تك ردار” التقني، كشفت فيسبوك أن أكثر من 70% من مستخدمي منصة التواصل الإجتماعي إنستجرام قاموا بالتحديث لتجربة ماسنجر الجديدة.

يجسب على المستخدم الذى يرغب فى الإستفادة من الميزة الجديدة، أن يفعلها ما بين تطبيقي "ماسنجر" و"إنستجرام"، و تحديد إجراء محادثات جماعية.

و لم تكتف “فيسبوك” بذلك فقط، بل أعلنت عن ميزة استطلاعات الرأي التي ستتضاف إلى المحادثات الجماعية، من خلال طرح أفكار ما بين الأصدقاء ليصوتوا عليها لاحقاً بسهولة.

يأتى ذلك بعدما كشفت فيسبوك العام الماضي عن المحادثات بين "إنستجرام" و"ماسنجر" لأول مرة، ليتمكن كل مستخدم من التحدث مع نظيره على المنصة الأخري والعكس صحيح، ثم تدشينها خدمة “الرسائل المحذوفة” على نفس المنصتين.

تتيح ميزة “الرسائل المحذوفة” حذف جميع الرسائل والصور والفيديوهات تلقائياً من المحادثة بعد الإطلاع عليها من قبل المستلم، حتي لو بعد فترة طويلة.

فيسبوك ماسنجر انستجرام المحادثات الرسائل

موضوعات متعلقة

نوكيا تطرح لابتوب Purebook X14 الجديد .. شاهد

أخبار التكنولوجيا.. بدء الموجة الثانية من طرح سلسلة آيفون 13.. انفجار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3

بدء الموجة الثانية من طرح سلسلة آيفون 13 للحجز المسبق "أونلاين"|تفاصيل

عرض الجمعة.. الحق اشتري آيفون X بـ 4250 جنيهاً

شاومي تطلق Redmi Note 10 Lite رسمياً.. تعرف على السعر و المواصفات

أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تنافس تيك توك بـ Facebook Reels.. مشكلة مزعجة في أجهزة آبل iPad mini 6

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف Galaxy F42 5G.. وفيفو تطلق تشكيلة هواتفها الجبارة Vivo X70 عالميا

هواوي تطرح ساعة جديدة الشهر القادم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إعلامي عراقي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم..والفنانة ترد

أحمد العطار: فتح أسواق جديدة العامين الماضيين زاد الصادرات الزراعية |فيديو

اتصدمت.. نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

في يومهم العالمي.. 5 أخطاء شائعة تجنبها عند التعامل مع المسنين

فيسبوك يوضح ميزة مكالمات جديدة تجمع بين ماسنجر و انستجرام

ولاية أمريكية تفرض على طلاب المدارس تلقي لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية.. ورد عاجل من الجيش

رغم عودة فتحي.. محمد صلاح يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام ليبيا|خاص

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

قرار مشبوه| إبراهيم سعيد يهاجم كيروش بعد استبعاد أفشة وشريف من لقاء ليبيا

مش من حق حد يسألني| إبراهيم فايق يواجه كيروش بشأن أفشة وشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالًا بذكرى ميلاده.. كيف أصبح جورج ويا أكبر لاعب فى مباراة دولية؟

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

فيديو

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ