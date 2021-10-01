فيسبوك يوضح ميزة مكالمات جديدة تجمع بين ماسنجر و انستجرام

تسعي شركة “فيسبوك” بشكل مكثف لدمج منصاتها دوماً، وهو الأمر الذى اتضح بشدة مع ميزة محادثات جماعية أطلقتها تضم مستخدمي "ماسنجر" و"إنستجرام" فى مكالمة واحدة.

و بحسب موقع “تك ردار” التقني، كشفت فيسبوك أن أكثر من 70% من مستخدمي منصة التواصل الإجتماعي إنستجرام قاموا بالتحديث لتجربة ماسنجر الجديدة.

يجسب على المستخدم الذى يرغب فى الإستفادة من الميزة الجديدة، أن يفعلها ما بين تطبيقي "ماسنجر" و"إنستجرام"، و تحديد إجراء محادثات جماعية.

و لم تكتف “فيسبوك” بذلك فقط، بل أعلنت عن ميزة استطلاعات الرأي التي ستتضاف إلى المحادثات الجماعية، من خلال طرح أفكار ما بين الأصدقاء ليصوتوا عليها لاحقاً بسهولة.

يأتى ذلك بعدما كشفت فيسبوك العام الماضي عن المحادثات بين "إنستجرام" و"ماسنجر" لأول مرة، ليتمكن كل مستخدم من التحدث مع نظيره على المنصة الأخري والعكس صحيح، ثم تدشينها خدمة “الرسائل المحذوفة” على نفس المنصتين.

تتيح ميزة “الرسائل المحذوفة” حذف جميع الرسائل والصور والفيديوهات تلقائياً من المحادثة بعد الإطلاع عليها من قبل المستلم، حتي لو بعد فترة طويلة.