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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتسآب يحظر هذه الهواتف خلال أسابيع

واتسآب يحظر هذه الهواتف
واتسآب يحظر هذه الهواتف خلال أسابيع

يستعد تطبيق واتسآب WhatsApp لإيقاف خدمته على ملايين الهواتف الذكية، في غضون أسابيع قليلة ولذلك لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، حيث سيحتاج المستخدمون إلى شراء هواتف جديدة للحصول على تحديثات التطبيق. 


وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن تطبيق واتسآب قد حدد يوم 1 نوفمبر كموعد نهائي لحظر الهواتف، حيث لن يستطيع المستخدمون الحصول على ميزات واتسآب الجديدة دون شراء هواتف جديدة، أو الإبقاء على التطبيق دون تحديثات. 

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ومن المقرر أن يتأثر بهذا القرار أكثر من 40 طراز من هواتف أندريد تعمل بأنظمة تشغيل  Android 4.1 أو أقل، كما سيتوقف على هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم.

وسيحظر واتسآب جميع هواتف آيفون الآتية:

 

iPhone 4S وiPhone 5 وiPhone 5S وiPhone 5C و iPhone SE و6S و6S Plus

كما سيحظر جميع هواتف أندرويد الآتية :

 

Galaxy S3 Mini - Trend II -Trend Lite  Core -Ace 2 من سامسونج، وLG Optimus F7 - F5 - L3 II Dual -F7 II - F5 II من إل جي، و هاتف سوني Xperia، و هواتف هواوي Ascend Mate  وAscend D2.


وتتوقف شركات التكنولوجيا عموما  عن دعم الأجهزة القديمة، حيث فعلت شركة جوجل ذلك أمس مع هواتف أندرويدالقديمة ومنعت المستخدمين من الدخول على تطبيقات Gmail و YouTube وخرائط Google.

 

ويرجع السبب في ذلك إلى أن استمرار عمل التطبيقات على الإصدارات القديمة جدًا من iOS أو أندرويد ليس فعالا في الحصول على التحديثات والميزات الجديدة من التطبيقات وغير قادر على تشغيلها.      
 

واتساب حظر واتساب هواتف آيفون هواتف اندرويد تحديثات واتساب

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