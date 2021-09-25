لا تنقر عيها.. رسالة احتيالية منتشرة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

حذر خبراء الأمن السيبراني من رسالة خطيرة منتشرة على تطبيق واتساب WhatsApp، في حال النقر عليها يمكنها تنزيل برامج ضارة لمستخدمي التطبيق المطمئنين.

ذكر تقرير صحيفة "thesun"، بأن رسالة واتساب الضارة، عبارة عن حملة تصيد احتيالي مكتوبة باللغة الإسبانية وتطلب من المستلمين تنزيل نسخ من سجل WhatsApp الخاص بهم من رابط ضار سيؤدي إلى تنزيل برامج خبيثة تلقائيا، وتقوم باختراق هواتفهم في ثوان معدودة.

رسالة خطيرة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

ويقول الخبراء إن الرسالة الضارة يتم إرسالها على واتساب، وهي عبارة عن رسالة نسخ احتياطي وهمية وبمجرد النقر عليها تسرق حسابات المستخدمين في لمح البصر مما يجعلهم عرضة للابتزاز سرقة بيانات الحسابات المصرفية، بعد الإستيلاء على حساباتهم على واتساب.

ووفقا لصحيفة The Daily Swig، غالبا ما يتضمن موضوع البريد الإلكتروني النص التالي: 'Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp * 913071605 Nº (xxxxx)".

والتي يتم ترجمتها إلى النسخ الاحتياطي لرسائل واتساب برقم 913071605 Nº »، ووفقا للخبراء يأتي البريد الإلكتروني مكتوب باللغة الإسبانية الصحيحة نحويًا.

عبر «واتساب» تخترق أجهزة المستخدمين في ثوانٍ معدودة، ويجب عدم النقر عليها على الإطلاق، منعًا للسقوط في فخ الهاكرز وسرقة الحسابات الشخصية والتعرض للابتزاز أيضًَا، وقد يصل الأمر إلى حد سرقة بيانات الحسابات المصرفية.

وأصدر المعهد الوطني الإسباني للأمن الإلكتروني، تحذيرا بشأن العملية الاحتيالية المحملة بالبرامج الضارة، لتجنب تعرضهم إلى مخاطر بالغة بعد النقر على الرابط المشبوه برسالة واتساب:

أولا: حذر الخبراء من وجود عملية احتيال مماثلة باللغة الإنجليزية.

ثانيا: عدم النقر على رابط مشبوه في رسالة بريد إلكتروني.

ثالثا: الامتناع عن إضافة بياناتك الشخصية إذا طلب منك ذلك، ما لم يكن متأكدًا بنسبة 100٪ من أنها مرسلة إلى مصدر رسمي.

رابعا: إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني مشابهة احذفه فورا.

خامسا: في حال ضغطت على الرابط المشبوه عن طريق الخطأ، سيتعين عليك فحص جهازك باستخدام برنامج مكافحة فيروسات.