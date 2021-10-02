اليوم.. إنطلاق معسكر المنتخب السعودي

ينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم في جدة، استعدادا لمواجهتي منتخبي اليابان والصين في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويحتضن رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” الحصص التدريبية، بدءًا من الساعة 7:30 مساء اليوم بتوقيت السعودية، فيما تقرّر فتح الحصة الأولى أمام وسائل الإعلام لـ 15 دقيقة.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن يسبق ذلكَ خضوعُ اللاعبين، فور انتظامهم في مقر المعسكر، لفحص فيروس كورونا “كوفيدـ19” للتحقق من سلامتهم.

كان الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، استدعى 25 لاعبًا للمباراتين، المقررتين في 7 و12 أكتوبر الجاري على ملعب “الجوهرة المشعة”. وتضم المجموعة ذاتها من التصفيات منتخبات أستراليا وعمان وفيتنام.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، زيد البواردي، محمد اليامي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، محمد خبراني، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، علي البليهي، ياسر الشهراني ، حسين قاسم.

خط الوسط: علي الحسن، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سامي النجعي، عبدالإله المالكي، محمد كنو.

خط الهجوم: فهد المولد، محمد الكويكبي، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن عبود، أيمن يحيى، صالح الشهري، فراس البريكان.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية بالتساوي مع أستراليا، بالعلامة الكاملة لكل منهما برصيد 6 نقاط.