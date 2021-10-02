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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحدث بسوريا.. مقتل 9 من تنظيم داعش في غارات روسية على البادية

صدى البلد

قتل 9 من تنظيم داعش، وأصيب آخرون، في غارات روسية استهدفت مواقع انتشار التنظيم الإرهابي في البادية السورية.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن الطائرات الحربية الروسية تواصل طلعاتها الجوية على البادية السورية، مستهدفة مناطق انتشار التنظيم الذي يتحصن ضمن مغر وكهوف ويتوارى في عمق البادية، سواء في مثلث حلب-حماة-الرقة، وتحديداً في بادية آثريا والرصافة، أو بادية السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، بالإضافة لبادية دير الزور.


ووفق المرصد، نفذت تلك الطائرات أكثر من 40 غارة جوية خلال الساعات الماضية، مشيرا -نقلا عن مصادر لم يسمها- إلى أن الضربات أسفرت عن متل 9 عناصر من التنظيم بالإضافة لإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة، غالبيتهم قتلوا ضمن بادية الرقة وحماة.

 

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية للتنظيم خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 حتى اليوم إلى 1059 قتيلا خلال الهجمات والقصف والاستهدافات، بحسب المصدر نفسه.

 

وقبل أيام، وثق المرصد السوري تنفيذ المقاتلات الروسية نحو 50 ضربة جوية على مواقع يتحصن بها مسلحو داعش في بادية حمص الشرقية وصولًا إلى بادية حماة الشرقية.

 

وتزامن ذلك مع بدء قوات الجيش السوري المدعوم بطيران روسي حملة تمشيط جديدة للبحث عن خلايا التنظيم في المنطقة.

 

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تنظيم داعش غارات روسية التنظيم الإرهابي البادية السورية المرصد السوري لحقوق الإنسان الطائرات الحربية الروسية

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