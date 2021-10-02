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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. 190 شركة عربية وأجنبية تشارك في معرض "عمرها 2021"

صدى البلد

شهدت الدورة السادسة من معرض "عمرها 2021" التى استضافته سوريا مشاركة لافتة لشركات عربية وأجنبية هذا العام، إلى جانب العشرات من الشركات السورية التي لم تتوقف عن العمل والإنتاج طيلة 10 سنوات من الحرب.

 

وبحسب وسائل إعلام سورية  حجزت 190 شركة عربية وأجنبية مكاناً لها بين المشاركين الذى استضافته  مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي، وعرضت منتجات وخدمات متخصصة في مجال البناء والتشييد وإعادة الإعمار ودعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

 

وبحسب الخبراء السوريين، يهدف المعرض إلى تأمين مستلزمات إعادة الإعمار، من خلال عرض اختراعات ومعدات تكنولوجية ومنتجات جديدة، وفتح آفاق التعاون والتواصل بين الشركات السورية والعربية والأجنبية الصديقة، وتوجيه بوصلة رأس المال نحو الاستثمارات التي تحتاجها سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

 

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان  السوري المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح للصحفيين أن الهدف من المعرض هو ربط المتعهد والمقاول بعملية البناء لافتاً إلى ازدياد عدد الشركات العربية والصديقة المشاركة هذا العام إلى جانب الحضور الواسع من المنتجين السوريين والزيادة الملحوظة في الإنتاج المحلي بين دورة وأخرى من دورات المعرض الأمر الذي يشير إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي في البلاد عاماً بعد آخر.

 

وحول أهمية المعرض وأهم المؤشرات التي تحملها المشاركة العربية والأجنبية المتزايدة قال الوزير عبد اللطيف: "من خلال المعرض يستطيع المقاولون والمتعهدون والعاملون في مجال البناء من شركات القطاع العام أو الشركات الخاصة الاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه عالمياً في مجال مواد البناء، لمعرفة نوعية المواد المستخدمة في البناء، ومما لاشك فيه أن المشاركة الواسعة هذا العام تؤشر على عودة الأمور إلى مجراها، وعلى انتصار سوريا بعد حرب استمرت 10 سنوات.
 

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