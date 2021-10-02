العثور على غرفة سرية في كهف تكشف أسرار عن حياة الإنسان البدائي

تم اكتشاف غرفة عمرها 000 40 سنة في جبل طارق والتي ستساعد في تعزيز البحوث عن كيفية عيش الإنسان البدائي "نياندرتال" لحياتهم.

كهف الطليعة أو ما يعرف بـ كهف "فانجارد" هو مدرج في موقع التراث العالمي لليونسكو ضمن مجمع كهف جورهام، ومع ذلك فإن الاكتشاف الجديد للغرفة التي يبلغ طولها 13 مترا في أعقاب مشروع حفر جعلها منطقة مهمة للبحث.

اكتشف علماء الآثار من المتحف الوطني لجبل طارق الغرفة الكبيرة في الجزء الخلفي من كهف الطليعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكانت إحدى النتائج الرئيسية حتى الآن هي اكتشاف سن حليب يعتقدون أنه ينتمي إلى إنسان نياندرتال يبلغ من العمر أربع سنوات.

النتائج الأولية في الغرفة وجدت بقايا حيوان سنور بري، وضبع وكلب صغير ولاحظ الباحثون علامات خدش على الجدران، والتي يعتقد أنها قد تم إنشاؤها من آكل لحوم غير معروف أنهم يحاولون التعرف عليها، كما اكتشفوا حلزون كبير يعتقد الباحثون أنه تم نقله إلى الغرفة.

تم حفر الكهف لأول مرة في عام 1997 وبدأ مشروع في عام 2012، بهدف تحديد ما إذا كان الكهف يحتوي على ممرات وغرف تم دفنها.

وقال جون كورتيس، وزير جبل طارق: "هذه اكتشافات مثيرة تفتح فصلا جديدا من تاريخنا الغني. معرفة كهف الطليعة جيدا ، وكنت أتساءل في كثير من الأحيان ما قد يكمن وراء الرمال. والآن بدأنا نحصل على لمحة أولى".

وسيستمر العمل في هذه القاعة الآن مع احتمال اكتشاف مواد على مدى 40 ألف سنة.