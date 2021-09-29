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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كرات نارية تطير في سماء مدينة أمريكية وتثير الرعب.. ما القصة

صدى البلد

فوجئ سكان إحدى المدن الأمريكية بـ كرات نارية تضيء السماء من فوق رؤوسهم دون معرفة مصدر أو سبب تلك الكرات التي أثرت الرعب في نفوسهم حتى اضطروا للإبلاغ عنها وتبين بالنهاية أنه أحد النيازك تفكك  فوق مدينة مورهيد ، بعد أن قطع 26 ميلاً عبر الغلاف الجوي العلوي للأرض.


أعلنت وكالة ناسا ميتيور ووتش في منشور على فيسبوك أنه تم الإبلاغ عن خمس كرات نارية على الأقل فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

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وتقول ناسا إن أكبر مجموعة من روايات شهود العيانة مرتبطة بحدث يبدو أنه وقع يوم الجمعة فوق ساحل نورث كارولينا في الساعة 7:40 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

 

وأوضحت ناسا في منشور لها:"يُظهر تحليل هذه الحسابات أن النيزك اجتاز ساحل نورث كارولينا ، وأصبح مرئيًا على ارتفاع 48 ميلاً فوق المحيط قبالة كامب ليجون ، متحركًا شمال شرقًا بسرعة 32000 ميل في الساعة".

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وأضافت: "على ارتفاع 28 ميلا فوق مدينة مورهيد، بعد أن قطع 26 ميلا عبر الغلاف الجوي العلوي للأرض".

المدن الأمريكية كرات نارية النيازك تفكك مدينة مورهيد الغلاف الجوي

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