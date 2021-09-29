اللعب في الملاهي ينتهي بـ وفاة طفل بـ تآكل الدماغ

لم يخطر على بال عائلة أن تواجد ابنهم داخل مدينة الألعاب ستقرب من نهايته على قيد الحياة، فبعد عدد من الزيارات المتتاليية لـ الملاهي توفي الطفل بعد إصابته بـ أميبا آكلة لـ الدماغ من ملاهي "سبلاش باد" في حديقة عامة في تكساس.

كان الصبي على يلعب كالمعتاد وينتقل بين الألعاب والألعاب المائية في الملاهي، وعلى الرغم من عدم اليقين في البداية بشأن المكان الذي يكمن فيه المرض، قالت المدينة الآن إن الوفاة ربما كانت بسبب خطأ بشري، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.



قالت إدارة الصحة العامة في مقاطعة تارانت في بيان إنها "حددت مصدرين محتملين لتعرض الطفل للمياه التي تحتوي على Naegleria fowleri وهما منزل العائلة في مقاطعة تارانت أو الألعاب المائية في الملاهي في أرلينجتون".

قال مسؤولون في أرلينجتون، الواقعة بين دالاس وفورت وورث، إنه تم إخطار المدينة ومقاطعة تارانت للصحة العام بأن طفلاً نُقل إلى المستشفى بسبب إصابة نادرة.

وقد توفي الصبي الذي لم يكشف عن اسمه بعد ستة أيام والآن، اعترف المسئولون بوجود "ثغرات" في عمليات التفتيش التي أجروها على أماكن الجذب السياحي.. حتى أن السجلات أظهرت أنه في بعض الحالات ، لم يقم العمال بإجراء فحوصات جودة المياه على الإطلاق.