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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة.. كمال أبو ريه ونجوم حكاية قلب مفتوح ضيوف"واحد من الناس"

نجوم حكاية قلب مفتوح
نجوم حكاية قلب مفتوح بواحد من الناس

في سهرة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت  ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس علي شاشة الحياة النجم كمال ابو ريه والفنانة فيدرا ونجوم مسلسل ورا كل باب حكاية ( قلب مفتوح ). 

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس المسلسل والتي بدأت قناة الحياة بعرضه منذ أيام قليلة ، ويكشف النجم كمال ابو ريه عن دوره وأسباب اعجابه بالشخصية ومشاركته النجوم الصاعدة في مجال التمثيل وأسرار وكواليس اخري يتم الكشف عنها من خلال نجوم حكاية " قلب مفتوح " . 

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الليلة .. سيد رجب ضيف عمرو الليثي في واحد من الناس

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السبت.. نجوم وأبطال فيلم ماكو في ضيافة عمرو الليثي بـ "واحد من الناس"

حدوتة قلب مفتوح

ويذكر ان حدوتة "قلب مفتوح" من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة قناة الحياة

قلب مفتوح قلب مفتوح واحد من الناس برنامج واحد من الناس عمرو الليثي برنامج

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