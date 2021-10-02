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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد يكتسح استطلاعات نوايا التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة

قيس سعيد
قيس سعيد

أظهر استطلاع رأي للشارع التونسي، تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، لنتائج الاستطلاع حيث أعرب 71.2% من المستجوبين عن نيتهم للتصويت له في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وبحسب وسائل إعلام تونسية  كشف سبر الآراء الذي أجرته مؤسسة "إمرود كنسولتينغ" أن 21.5% من التونسيين لا يعرفون لمن سيصوتون.

وتأتي عبير موسي، رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، في المرتبة الثانية بـ 2.9% من الأصوات، يليها الصافي سعيد.

كذلك اعتبر 68% من المستجوبين أن تكليف السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية أمرا جيدا، فيما اعتبر 6% من المستجوبين أنه قرار سيء.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف الأربعاء الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة تونسية جديدة.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد دعا أمس القضاء إلى أن يرتب آثارا جزائية على التجاوزات، التي كشف عنها التقرير السابق لمحكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
واعتبر الرئيس سعيد، خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات، نجيب القطاري، بقصر قرطاج، أن "الانتخابات الأخيرة (2019) مولت بأموال من الخارج"، ومن أشخاص وصفهم بـ "الفاسدين".

وتابع: "نحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود".

وأكد الرئيس التونسي أنه "لا يجب على نواب سرقوا تزكيات، للترشح الى الانتخابات الماضية، أن يتحدثوا عن مقاومة الفساد، وهم سرقوا التزكيات"، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان".

ودعا القضاء الجزائي إلى "ترتيب آثار قانونية على هذه التجاوزات والتجاوزات الأخرى، ومن بينها إدخال أموال من العملة الأجنبية إلى تونس"، قائلا إن" تلك الأموال هي أموال الشعب".

وبحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، تلقى سعيد خلال لقائه بالقطاري تقرير محكمة المحاسبات حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال إشرافها على الانتخابات البلدية (2018) وعلى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

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