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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معلنة تبرعها بأعضائها بعد الوفاة.. الشوباشي : صدقة جارية وهتنقذ حياة إنسان

النائبة فريدة الشوباشي
النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب

أعلنت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، تبرعها بأعضائها عقب وفاتها، وذلك لإنقاذ حياة إنسان، وبهذه الخطوة تعد أول نائبة تعلن التبرع بأعضائها وتأييدها الكامل لدعوة التبرع بالأعضاء لإنقاذ الأرواح، معقبة: “ التبرع بيدي الأمل وبمثابة صدقة جارية للمتوفي”.

 

وأضافت “ فريدة الشوباشي ” في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، أن الدكتور خالد منتصر طرح عليها فكرة التبرع مما دفعها للإعلان عن نيتها بالموافقة علي تبرعها بأعضائها، لافتة إلي أن التبرع بعضو ما من جسد الإنسان من شأنه أن يكون السبب في إنقاذ حياته.

 

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : التبرع بالأعضاء ليس حراما، لذلك أشجع وأبارك فكرة التبرع للحفاظ على حياة إنسان آخر، لاسيما أن هناك قانونا ينظم عملية التبرع، ولا يترك فرصة للتلاعب أو السرقة والنصب.

أعضاء عملية التبرع جسد فريدة الشوباشي صدقة جارية

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