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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بإحالة «المزوغين» من العمل بقرية النويرة إلى التحقيق

ديوان عام مافظة بني
ديوان عام مافظة بني سويف

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج  جهود وحملات المتابعة الميدانية بالمحافظة لكافة القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو إهمال أو تقصير في العمل،ضمن خطة المحافظة للمتابعة المستمرة بهدف تحقيق الانضباط الإداري ، ورصد السلبيات وإيجاد الحلول وتذليل كافة العقبات، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة، والإبلاغ الفوري عن أية مشكلات  يتم التعامل معها والعمل على حلها بصورة عاجلة.

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده مدير عام المتابعة بالديوان العام ،الدكتور أشرف حماد،بشان نتائج  المتابعة والمرور الميداني على عدد من الوحدات القروية والصحية، في الفترة من 15إلى 22سبتمبر 2021، وتضمن الإشارة إلى المرور على عدد من المجالس القروية والوحدات الصحية بمراكز: بني سوسف، اهناسيا، الفشن وناصر يقرى : بدهل، النويرة، اهناسيا الخضراء أبسوج، بهبشين.

وأسفر المرور الميداني الذي قامت به لجان إدارة المتابعة في زيارتها لقرية النويرة عن رصد 4 حالات غياب ووجود بعض الإشغالات أمام محلات وقمامة على مصرف جوهر الملغي ونواتج تطهير ،بالإضافة إلى رصد بعض الملاحظات والمخالفات في زيارة قرية اهناسيا الخضراء، والتي شملت رصد 4 حالات ترك عمل و2 غياب بين قوة الوحدة المحلية ، وقمامة وإشغالات ونواتج تطهير على مصرف دموشيا وكوبري بني عفان باتجاه قرية بني بخيت ، وقمامة ببعض شوارع القرية ، وفي قرية أبسوج : 3 حالات غياب ، وووجود بعض الإشغالات أمام بعض المحلات ومخلفات هدم على طريق بني صالح /أبسوج على حرم مصرف المحيط ، فضلاً عن وجود غرفة صرف مغطي وغرفة محابس بدون غطاء بجوار الوحدة المحلية

وفي زيارتها الميدانية لقرية بدهل : تم رصد 3لا حالات غياب و2 ترك عمل ، وإشغالات عبارة عن أعمدة إنارة ملقاة على الأرض وقمامة وتراكمات  على طريق النزلة/الزاوية ، ووجود غرفة صرف صحي أمام أحد المحلات بالقرية ، وفي بهبشين :تم رصد 7 حالات غياب،ووجود إشغالات بشوارع القرية وتراكم قمامة بالشارع الرئيسي على مصرف المحيط وكميات من نبات ورد النيل ونواتج تطهير على الطريق المؤدي للقرية

كما تضمن مرور لجان المتابغة الميداني  تفقد سير العمل بالوحدة الصحية بقرية بدهل،حيث تبين رصد 4 حالات غياب بدون سند و4 حالات ترك عمل،فضلا عن تدني مستوى السباكة باستقبال الوحدة ،عطل في كرسي قسم الأسنان ونقص بعض مستلزمات العدوى والبنج ، فضلاً عن رصد كشط وتعديل بسجل 44 صحة ، وفي الوحدة الصحية باهناسيا الخضراء : تلاحظ أن سجل الحضور والانصراف مفتوح حتى ساعة الزيارة ، حيث تم التقفيل بمعرفة اللجنة في تمام الساعة 11:40 ظهرا، علاوة على كثرةعدد خطوط السير وأوذونات  من بينها 5خطوط وأذون  لأطباء الوحدة

وقد وجه المحافظ بإحالة حالات الغياب "دون سند" وتاركي العمل والمسؤولين عن سجلات الحضور والانصراف  للتحقيق، مع إخطار شركة المياه باتخاذ اللازم حيال غرف الصرف بدون غطاء ، وتكليف مسؤولى الري والوحدات المحلية بسرعة رفع نواتج التطهير على المجاري والمصارف وتطهير مصرف المحيط،بالأماكن والمواقع التي تضمنها تقريرلجان المتابعة في زياراتها الميدانية ،بجانب تكليف مسؤولى لصحة بعمل اللازم نحو سرعة إصلاح كرسي قسم الأسنان وعمل الصيانة اللازمة لسباكة بالأماكن التي تحتاج لصيانة بالوحدات الصحية "محل الزيارة" ، فضلا عن التنبيه على أطباء الوحدة الصحية بعدم الخروج بخطوط سير إلا بعد توقيع الكشف الطبي على المرضى ، وأن يكون خط السير بعد الساعة 12 ظهراً

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