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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف: توقيع بروتوكول مع «بحوث الليزر التطبيقية» بكلية دجلة العراقية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 201، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على عقد بروتوكول تعاون بين معهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة ووحدة بحوث الليزر التطبيقية بكلية دجلة العراق .


وأضاف “منصور”، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة لهم في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية بالشكل الذى يحقق التواصل المستمر بين الجامعة والمجتمع، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أن البروتوكول يسعى الى توطيد وتسهيل عمليات التعاون وإقامة برامج مشتركة بين الطرفان وتشمل هذة البرامج : التدريب الأكاديمي والمهني، وإعداد البرامج والمشروعات المشتركة فى مجال علوم الليزر وتطبيقاتة، وكذلك خدمات ومشاريع الإستثمار في مجال استخدامات الليزر وتطبيقاتة الطبية، بالاضافة الى البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء.
 

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