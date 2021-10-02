تفاصيل حفل مروان بابلو في المنارة بمشاركة شاب جديد والناظر

شهدت ساحة "المنارة إرينا" بالقاهرة الجديدة أضخم الحفلات الشبابية حتى الآن في ٢٠٢١، والتي أحياها مغني الراب المصري مروان بابلو والذي يعد حفل العودة له عقب اعتزاله الغناء لقرابة العام.

وعلى أرض تخطت ضعف مساحة ملعب كرة القدم بمقاييس"الفيفا" والتي اكتظت بأكثر من ٢٠ الف فرد من الشباب من الفئة العمرية لطلاب المدارس والجامعات من محبي نوعية الغناء والمزيكا التي يقدمها بابلو والذين شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على مدى أكثر من ساعتين قدم خلالهما نجمهم المفضل أشهر أغانيه المميزة بداية من "غابة" ومرورا بـ"كنترول"، "السندباد"، "الحب فين"، إضافة إلى "الجميزة" و"دون".

كما تخلل فقرة بابلو تقديمه لمطربي الراب الفلسطينين "شاب جديد" و"الناظر" واللذان نالا إستحسان الشباب، وتفاعلوا معهما خلال فقرتيهما في بداية الحفل.

وحرص بابلو، بمجرد صعوده على خشبة المسرح على تحيه الجمهور قائلا:" انتم مش عارفين انتم واحشني قد إيه .. أنا آخر مرة طلعت علي المسرح من سنتين بس حاسس انها كانت من يومين “ ثم انطلق ليقدم أفضل مالديه”.

كما وجه بابلو في ختام الحفل الشكر للمنظم خالد أمين بالتعاون مع محمد الشاعر ومحمد سراج.

كما تم تنفيذ حفل بابلو بمواصفات لايف عالمية خاصة وأن ملايين الشباب العربي خارج مصر سوف يتبابعونه عبر قنوات مطربيهم المفضلين وظهر ذلك من تنفيذ وتصميم تامر فوزي لمسرح ضخم مبهر واضاءة حامد غرفة ومهندس الصوت سحرتي بالإضافة إلى المؤثرات البصرية وال fire works لسامي يوسف وتصوير صلاح جودة.

المطرب مروان بابلو

يذكر أن مروان بابلو شاب من الإسكندرية، بدأ مشواره عام 2015 وكان وقتها يطلق على نفسه اسم "داما راب" وكان يقدم أغاني الراب على فترات متباعدة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح له متابعين.



اختفى بابلو لعامين، ثم عاد في 2017 بأغنية "الغلاف - أوزريس" ليحقق نجاحا كبيرا بين الشباب المهتم بهذه النوعية من الأعمال، وكانت الخطوة التالية تعاونه مع "السادات" من أشهر "الدي جي" وقدم أعمال مثل "السندباد" و"أبو مكة".



حتى إذا لم تكن تستمع لهذه النوعية من الموسيقى، قد تكون سمعت ولو بالصدفة "الجيمزة" وهي الأغنية التي أطلقها بابلو في 2019 مع "مولوتوف"، خققت الأغنية انتشارا كبيرا .



ورغم كل هذا النجاح جاء القرار الصادم بالاعتزال، أعلنه مروان بابلو من خلال حسابته في مواقع التواصل الاجتماعي، في البداية ظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت لكن الحقيقة أن بابلو أكد أنه أتخذ قراره وأن الحفلات التي اتفق عليها مسبقا هي آخر ظهور له.



وترك بابلو رسالة لجمهوره أوضح فيها سبب اعتزاله وكتب "محدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضوا"، واختتم " ربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفرلي".



00e179d3-df44-4857-9f0c-6fdca7694ce1

0e5aa2c6-0dbd-4956-8c28-a8630fed1ce8

3

3e9b5550-1cc8-432d-91eb-8d53168a22bf

06e208b1-0bea-4a68-9716-48c26067ca29

6a236fc6-6d83-4b5b-9cba-73d8c4761a71

9a495206-e3e9-409b-a333-65728285c407

9df8f18e-9755-49ce-a374-a42c3996c3b9

9e46518e-a6b6-43fa-b997-b03f55e52bbb

15f7bc07-6ef7-4a18-9e68-b6a61686d972

601f2d29-8255-44f7-9bd9-93dc5052021d

622fe0ab-3967-4916-a403-09c81d929695

0856a484-291c-4450-8aad-1f6813a3dc38

944d96d6-a879-4d17-8d65-4385a7109f4b (1)

944d96d6-a879-4d17-8d65-4385a7109f4b

270258a5-2616-4739-a7bf-6b15d59d518a

04794286-b556-40bd-be96-fa05fceefd89

b4cc081d-087a-4bd1-bb5e-1a97fcf67636

d49ef7ad-6a93-4d7a-a9c5-6f23e085e376

d578926f-3ebc-40cd-8942-143ba72b1bce

dda967de-6a68-4deb-a0a8-71a506fcc076

e452ff06-2842-4446-8f80-2c1b2734d9dc

e0652380-cf16-4088-a530-b762ad6c8514