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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عبادة منسية سببا في أن يباهي الله بك ملائكته.. لا تتردد في فعلها

عبادة منسية سببا
عبادة منسية سببا في أن يباهي الله بك ملائكته

قال الداعية الإسلامي محمد أبو بكر إن هناك عبادة منسية تجعل الله يباهي بك ملائكته، حيث لها أجر عظيم عنده سبحانه وتعالى. 


وأوضح الداعية الإسلامي أن هذه العبادة هى ذكر نعم الله عليك وحمده عليها، فقد جاء في صحيح مسلم أنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ خَرَجَ علَى حَلْقَةٍ مِن أَصْحَابِهِ، فَقالَ: ما أَجْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله وَنَحْمَدُهُ علَى ما هَدَانَا لِلإِسْلَامِ، وَمَنَّ به عَلَيْنَا، قالَ: آللّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إلَّا ذَاكَ؟ قالوا: وَاللَّهِ ما أَجْلَسَنَا إلَّا ذَاكَ، قالَ: أَما إنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فأخْبَرَنِي، أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بكُمُ المَلَائِكَةَ.


ونوه خلال برنامج “اسأل مع دعاء” عبر فضائية “النهار” أن الله عز وجل يباهي ملائكته بمن يجلس ويذكر نعمه سبحانه التي أنعم بها عليه ويحمده عليها.

 

سبب كفران النعمة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك ما يسمى شكر النعمة، وهناك كفران النعمة، موضحً أن االسبب الأساسي هو الجهل بالمنعم سبحانه وتعالى هذا هو الذي يجعل الشخص في حالة نسيان، في حالة توهان، لم ينتبه من نسبة هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا انصرف الخلق عن شكر النعمة، فإنما سبب ذلك الجهل بالمنعم ، والغفلة عن إنعامه سبحانه وتعالى.

 

وأوضاف جمعة عبر الفيسبوك أن النعم كثيرة جدًّا {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا} ولذلك كان ينبغي علينا أن نتذكر ذلك وأن نتأمله، تأمل في بصرك، في سمعك، في قوتك، في صحتك، في فكرك، في مالك، في ... ستجد نعم لا تعد ولا تحصى، ولكن "الألفة ترفع الكلفة " لأنه تعود على النعم، فالنعمة لا ندركها إلا عندما تسلب منا، تعرف إنك أنت في نعمة، فإذن العلاج نستطيع أن نقول أنه "الذكرى " التذكر {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}.

 

وأوضح أن السبب لعدم الشكر هو الغفلة، فإذن العلاج هو إزالة الغفلة، وإزالة الغفلة تتم بالنصح، وتتم بالتذكير والموعظة، وتتم بالذكر، وإكثارنا من الذكر، وتتم بالتعلم، ولكن العلم الذي يزيل الجهالة، الذي يجعل عين القلب ترى.


وتابع: والأساس في هذا العلاج، إذا نظرت إلى من هو أدون منك. «انظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإن ذلك أحرى بألا تحقروا نعمة الله عليكم».
 

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