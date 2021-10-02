بفستان جرئ .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنان خالد سليم ، جمهوره صورا جديدة، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة زوجته.

وظهرت زوجة الفنان خالد سليم؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الاسود ذات فتحة من الامام وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الأنظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

ويشارك خالد سليم حاليا في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم، بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.



يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل